Infortunio Abraham, Mourinho ridisegna la Roma: scelta già fatta

Infortunio Abraham, ecco quali sono le condizioni dell’attaccante inglese e la scelta di Mourinho per giovedì

Un poco di preoccupazione per le condizioni di Tammy Abraham ci sono state. L’attaccante inglese, uscito nel secondo tempo per un problema alla spalla, ha riportato solamente e fortunatamente solo una forte contusione alla spalla. Niente di grave insomma, a differenza di quanto successo allo stesso punto del corpo a Zaniolo, che ne avrà ancora per un poco.

Tammy, avanti agli occhi di Southgate, c’ha provato pure a rimanere in campo, ma il dolore alla fine ha avuto la meglio e la partita, che ormai era incanalata, ha fatto il resto. Insomma, una scelta anche dettata da quelli che sono i prossimi impegni della Roma tra Europa League e campionato. Altre due trasferte in Bulgaria e ad Empoli.

Infortunio Abraham, la decisione di Mourinho

E lo Special One avrebbe già preso una decisione in vista della sfida contro il Ludorogorets in programma giovedì sera. Almeno dall’inizio Abraham dovrebbe partire dalla panchina per poi tornare in campo in campionato. Al suo posto ovviamente ci dovrebbe essere Belotti, che sarebbe alla prima uscita da titolare con la maglia della Roma. Le condizioni dell’attaccante comunque verranno monitorate giorno dopo giorno, a partire da oggi pomeriggio quando è fissata la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Prima di lavorare sul campo ovviamente la squadra giallorossa analizzerà la sconfitta di ieri sera arrivata dopo una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative ma anche al di sotto di quelle che erano state fino al momento le prove di Pellegrini e compagni.

Un blackout che non era ipotizzabile ma che c’è stato. Certo, con alcune decisioni arbitrali diverse forse – e sottolineiamo forse – potremmo parlare di un’altra partita. Ma è inutile commentare un risultato così netto. Testa alla prossima.