Calciomercato Roma, non solo Juventus: le big d’Europa sul baby campione

Il general manager della Roma si è inserito nella corsa al talentino della Serie A che è finito nel mirino del calciomercato di molte squadre

Il calciomercato è finito da cinque giorni ma i club di Serie A non si stanno fermando, compresa la Roma. Nonostante le trattative ufficiali siano concluse il primo settembre alle ore 20, c’è sempre la possibilità di dare vita a qualche colpo per gennaio o per il futuro in generale. La Roma ci sta pensando bene anche in ottica di un difensore centrale da prendere. Lo stop di Marash Kumbulla, infatti, ha accorciato ancora di più un reparto che già a luglio necessitava di un innesto.

Per questo motivo, il general manager Tiago Pinto ha cercato un difensore centrale da poter inserire in rosa. Gli sforzi del gm, però, non hanno portato nessun risultato nonostante il grande numero di acquisti e soprattutto di cessioni effettuate. L’ex Benfica, infatti, ha svolto un lavoro da applausi in questo precampionato, in cui ha dato a Mourinho un gran numero di talenti. Ora che in piedi è rimasto il calciomercato per gli svincolati, lo Special One vorrebbe ricevere quel difensore centrale che ha chiesto a lungo, ma i profili non convincono al 100%. Nonostante questo, però, la Roma si sta muovendo anche su altre strade che portano a un talento della Serie A.

Calciomercato Roma, Baldanzi nel mirino: mucchio selvaggio in Serie A

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, Tommaso Baldanzi è finito nel mirino della Roma. Il talento dell’Empoli, infatti, piace molto ai giallorossi dopo essersi messo in mostra contro il Verona con un gol da applausi. Sulle tracce del gioiello del 2003, però, ci sono molti altri big del nostro campionato. Si tratta di Inter, Milan, Juventus e Napoli. Potrebbe piacere anche alla Fiorentina, ma ci sono da ricostruire i rapporti con il club viola dopo il calciomercato estivo. Infine, su di lui comincia ad allungarsi anche l’ombra della Premier League, con il Chelsea che nei mesi scorsi ha dimostrato interesse verso i giovani italiani acquistando Casadei.