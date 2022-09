Calciomercato, conferma ufficiale: “Offerta migliore della Roma”

Calciomercato terminato ma spunta una conferma ufficiale su una trattativa. Il presidente conferma: “Offerta migliore della Roma”

Il calciomercato estivo ha visto la Roma diventare una delle grandi protagoniste. Tiago Pinto insieme alla società giallorossa sono riusciti a mettere a segno colpi stellari che hanno iniziato a far sognare il popolo giallorosso. Uno su tutti ovviamente è quello di Paulo Dybala, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Juventus. Poi anche i colpi Matic, Wijnaldum e ultimo, ma non per importanza, Andrea Belotti.

Proprio sul ‘Gallo’, che la Roma ha fatto attendere a lungo prima di portarlo nella capitale, il presidente del Torino, Urbano Cairo, svela i dettagli della trattativa che lo ha portato alla corte di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Cairo su Belotti: “Avevamo fatto un’offerta migliore”

Ha atteso molto per vestire la maglia giallorossa, ma alla fine Andrea Belotti è diventato un giocatore della Roma. L’attaccante ha lasciato il Torino a parametro zero ed ha attesa che la Roma completasse la cessione di Felix alla Cremonese per sbarcare nella capitale.

Proprio della scelta di Belotti ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ai microfoni di ‘La Gazzetta dello Sport’ ha svelato: “Andrea l’ho visto molto motivato e voglioso di fare bene. Noi gli avevamo fatto un’offerta migliore della Roma, evidentemente aveva voglia di cambiare e gli auguro il meglio”. Dunque un retroscena che fa capire ancora di più quanto la Roma sia stata la prima scelta per il ‘Gallo’ che ora spera di impreziosire questa avventura con molti gol.