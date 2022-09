Calciomercato Roma, spunta un nuovo retroscena dopo la chiusura della sessione estiva. Il tentativo di irruzione dalla Premier è stato un buco nell’acqua.

Cinque giorni fa si è chiusa la sessione estiva di calciomercato in casa giallorossa. Tiago Pinto è emerso ancora una volta come uno dei profili più dinamici e sorprendenti nel campionato italiano, mettendo a segno ben quattro colpi a parametro zero. Mentre la stagione giallorossa sta entrando nel vivo, giovedì’ pomeriggio l’esordio in Europa League sul campo del Ludogorets, spunta un retroscena sugli affari in entrata in casa giallorossa. La Premier League è rimasta all’asciutto, alla fine l’ha spuntata Josè Mourinho.

Dopodomani la Roma tornerà in campo, nella seconda di tre trasferte consecutive per la squadra allenata da Josè Mourinho. Giovedì pomeriggio, in Bulgaria, la squadra giallorossa esordirà nel girone C di Europa League contro il Ludogorets. I tifosi si aspettano un segnale dopo il tonfo di Udine, ritrovare immediatamente la vittoria è fondamentale per non sprecare la buona partenza, guastata parzialmente dalla prima sconfitta stagionale. Ed in attesa dell’esordio europeo spunta un retroscena importante sul calciomercato estivo dei giallorossi, la Premier League è stata snobbata prima della firma a zero in casa Roma.

Calciomercato Roma, Premier League snobbata: ha vinto Mou

Importante retroscena dietro la firma di Paulo Dybala in casa giallorossa. L’attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è stato uno dei maggiori protagonisti della campagna estiva di calciomercato, fino all’annuncio ufficiale arrivato a fine luglio con la Roma. A svelare il retroscena è stato il giornalista Fabrizio Romano, nel suo podcast ‘Here we go’. Prima dell’affondo finale di Tiago Pinto c’è stato un tentativo di irruzione dalla Premier League. Nello specifico il Nottingham Forest avrebbe alzato il telefono per tentare di imbastire una trattativa lampo per la ‘Joya’. Niente da fare però per la squadra neo-promossa in Premier League, che alla fine ha ripiegato sul rinforzo Jesse Lingard. Anche lui ha firmato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester United.