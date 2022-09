Roma, Zaniolo scalpita: nuova data per il ritorno

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo e prova ad accelerare i tempi: nuova data per il rientro del numero 22

L’inizio di stagione non è stato clemente con la Roma sul tema degli infortuni. Basti vedere che in cinque giornate i giallorossi hanno già collezionato quattro infortunati: prima Wijnaldum, che rimarrà fuori fino al nuovo anno, poi Zaniolo, out tre settimane dopo l’infortunio contro la Cremonese, infine El Shaarawy e Kumbulla che torneranno dopo la sosta. Senza contare Darboe, infortunatosi gravemente durante la preparazione estiva.

Per i giallorossi quella che si fa sentire di più è l’assenza di Nicolò Zaniolo, senza il quale manca l’imprevedibilità e gli strappi palla al piede che permettono di essere sempre pericolosi. L’attaccante scalpita per tornare e spunta una nuova data sul suo rientro.

Roma, Zaniolo ci prova: tentativo per tornare in campo con l’Empoli

La grinta e la determinazione sono da sempre due delle qualità migliori di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma mette sempre tutto quello che ha in campo senza risparmiarsi mai. Stessa cosa sta facendo in questo momento, dove deve recuperare dall‘infortunio alla spalla.

Il numero 22, uscito contro la Cremonese per la lussazione della spalla che, come postato da lui sui social, lo tiene ai box per tre settimane. Il giorno dell’infortunio era il 22 agosto, dunque facendo due calcoli le tre settimane scadrebbero il 12 settembre. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zaniolo potrebbe provare a tornare in campo già contro l’Empoli. La data di rientro fissata era quella di domenica 18 contro l’Atalanta, però l’attaccante giallorosso sta facendo di tutto per esserci già nella trasferta in Toscana.