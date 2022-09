Calciomercato Roma, ne ha rifiutate quattro: colpo a zero ancora possibile

Calciomercato Roma, ne ha rifiutate quattro e l’agente lo offre a mezza Europa: possibile il colpo a zero

Il suo è girato davvero parecchio dalle parti di Trigoria non solo nella sessione di mercato appena andata in archivio ma anche lo scorso gennaio. E potrebbe tornare prepotente la prossima estate, quando non ci dovrebbe essere bisogno di versare nulla nelle casse del club d’appartenenza, visto che il contratto è in scadenza. Al momento, lui, ha rifiutato tutte le offerte che gli sarebbero state messe davanti. E per il Real Madrid, Asensio, adesso è un problema.

Fuori dai piani di Ancelotti, il maiorchino il prossimo anno dovrebbe andare via a zero. In estate ha rifiutato Espanyol, Milan, Newcastle e anche l’Arsenal, convinto forse di potersi giocare le sue opportunità con la maglia Blancos. Così non è stato, visto che fino al momento ha collezionato una sola presenza in campionato, da subentrato. Non il massimo. Insomma, l’addio appare vicino, vicinissimo. Non per gennaio, nessuno si potrebbe permettere o vorrebbe spendere dei soldi per un giocatore che dopo sei mesi potrebbe firmare senza nessun vincolo. Ma per la prossima estate, il nome, potrebbe essere di nuovo in circolo anche dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, Asensio a zero

Secondo ElNacional.cat di possibilità di rinnovo non ce sono con Mendes che potrebbe mettersi all’opera presto per trovargli una sistemazione per il prossimo anno. E visti comunque i rapporti che legano il potente agente portoghese alla Roma, un colloquio ci potrebbe pure stare con Pinto e soprattutto con Mourinho. Il gm ha dimostrato di saperci fare in questi mesi con i colpi a zero e allora potrebbe anche annusare il colpo. Vedremo. La cosa certa è che la concorrenza, qualora i giallorossi cercassero davvero il fantasista, sarà altissima.