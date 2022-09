Calciomercato Roma, pericolo Chelsea: pronta reazione di Pinto

Il general manager della Roma deve respingere i tentativi dei Blues che hanno intenzione di prendere un gioiello giallorosso nel calciomercato

Giovedì alle 18.45 la Roma sarà in Bulgaria per disputare la prima partita di Europa League contro il Ludogorets. Il club di Razgrad sarà il primo avversario della competizione europea conquistata lo scorso anno grazie alla vittoria della Conference League. Il terzo torneo europeo, istituito proprio lo scorso anno, ha rappresentato una grande soddisfazione per i tifosi giallorossi, ma anche per Pellegrini e compagni. Alzare al cielo un trofeo europeo è il sogno di tanti giocatori, che possono vantare una coppa targata Uefa in bacheca.

I protagonisti di questo cammino sono stati molteplici, ma di sicuro i più importanti sono Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski. L’attaccante inglese ha segnato ben 9 gol in tutta la competizione, contendendo il titolo di capocannoniere a Dessers, ex Feyenoord ora alla Cremonese. Nicolò Zaniolo ha messo lo zampino nella partita più importante della Conference League, ovvero la finale. A Tirana, infatti, è stata sua la rete della vittoria che ha permesso ai giallorossi di alzare al cielo il trofeo. Capitan Pellegrini, invece, è stato un vero e proprio leader in campo, in grado di guidare i suoi compagni con prestazioni di grande livello. A tutti questi si è unito Zalewksi, vero e proprio talento cristallino della Roma Primavera che Mourinho ha voluto premiare con tanta fiducia che è stata ripagata a pieno.

Calciomercato Roma, Zalewski verso il rinnovo, ma il Chelsea ci prova

La qualità del polacco di Tivoli sono sotto gli occhi di tutti ed è impossibile negare come il ragazzo sia uno dei migliori astri nascenti della Serie A. Per questo motivo, infatti, Tiago Pinto ha intenzione di rinnovare il contratto che lo lega alla Roma che scade nel 2025. Come riporta La Repubblica, il club ha intenzione di blindare l’esterno sinistro aumentando il suo ingaggio, che è di circa 600 mila euro lordi a stagione. Appena ci sarà la possibilità, i giallorossi presenteranno un prolungamento del contratto a Nicola, ma bisogna stare attenti alle pretendenti. Il Chelsea, come tanti altri club, è sulle tracce del giocatore che interessa molto a Stamford Bridge.