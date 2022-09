Empoli-Roma, arbitra Marinelli: spauracchio VAR

Empoli-Roma, designato l’arbitro della sfida di campionato che vedrà Pellegrini e compagni opporsi alla compagine toscana.

La stagione della Roma è entrata nella sua fase più calda. I giallorossi, archiviata la brutta parentesi di Udine, sono chiamati al pronto riscatto contro il Ludogorets, nella gara che segnerà l’esordio dei giallorossi in Europa League.

Pellegrini e compagni sono in cerca di riscatto, per spegnere sul nascere ogni possibile linea di faglia destabilizzante: soprattutto contro l’Udinese si è vista una squadra in affanno nella zona nevralgica del campo, incapace di rispondere colpo su colpo alle folate della compagine di Sottil. Gli errori individuali, poi, hanno fatto il resto, consegnando i tre punti nelle mani dei friulani, che hanno capitalizzato al massimo tutte le disattenzioni della squadra di Mourinho, che probabilmente avrebbe potuto beneficiare di un calcio di rigore, con il dubbio contatto su Celik che ha alimentato molti dibattiti.

Empoli-Roma, UFFICIALE: arbitra Marinelli, Chiffi al Var

Rimanendo in tema arbitri, da pochi istanti l’AIA ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha reso note tutte le designazioni per il sesto turno di campionato, che vedrà la Roma impegnata al “Castellani”. Il match Empoli-Roma sarà affidata all’arbitro Marinelli, della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Di Iorio ed Affatato, mentre il quarto uomo Pezzuto. Al VAR ci sarà Chiffi, oggetto di pesanti critiche per quel Milan-Roma nel quale avrebbe potuto decretare un paio di rigori a favore dei giallorossi, che persero il confronto del Meazza per 3-1. L’assistente VAR di Empoli-Roma sarà Galetto.