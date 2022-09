Infortunio dell’ultim’ora: big a rischio per la Roma

Infortunio dell’ultim’ora: ha fatto il gesto di un possibile stiramento. Il big potrebbe essere a rischio per la Roma

Infortunio dell’ultim’ora nella serata di Champions League. E con la Roma è a rischio, non perché non manchi il tempo di recuperarlo, ma soprattutto per quelli che sono stati i problemi che lo hanno tenuto in dubbio anche per la gara di questa sera contro il Liverpool. Se da Napoli arrivano delle buone notizie per la squadra di Spalletti – che alla fine del primo tempo è avanti tre a zero contro la squadra di Klopp – non ne arrivano per Osimhen, costretto a uscire dal campo alla fine del primo tempo per un problema muscolare.

L’attaccante azzurro prima ha colpito il legno, poi ha sbagliato un calcio di rigore, prima di chiedere il cambio per un problema, come detto, muscolare. Lo stesso ha fatto il gesto di uno stiramento. E le condizioni ovviamente verranno valutate tutte nella giornata di domani.

Infortunio dell’ultim’ora, si ferma Osimhen

Roma-Napoli è il prossimo 23 ottobre, quindi manca più di un mese. Ma come detto Osimhen non stava bene nemmeno prima di stasera. Insomma il Napoli si è preso dei rischi e li potrebbe pagare a caro prezzo. Vedremo.