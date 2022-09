Totti torna in campo: sarà protagonista a Monza

L’ex numero Dieci della Roma è pronto a tornare sul terreno da gioco. Totti prenderà parte alla Partita del Cuore in programma questa sera

Francesco Totti è pronto a tornare a fare magie. L’ex Capitano della Roma è vicino al ritorno in campo come tutti si speravano succedesse da tempo. Uno come il numero Dieci manca tanto alla Serie A e a tutti i tifosi romanisti, ma non solo, le sue magie erano applaudite anche da quelli avversari che non potevano esimersi dal riconoscere il suo talento. Il giorno del suo addio al calcio è stato un vero colpo al cuore per i giallorossi, che hanno riempito lo Stadio Olimpico per salutare quella bandiera che li ha fatti gioire per più di venti anni.

Ora, ogni volta che c’è l’occasione di rivederlo in campo in molti sono pronti a seguirlo per rivedere e ricordare tutte le magie fatte con la maglia giallorossa, l’unica che abbia mai vestito. C’è stata solo un’altra divisa che Totti ha portato con orgoglio, ovvero quella della Nazionale, con cui ha vinto il mondiale nel 2006. Nel torneo giocato in Germania, l’ex Capitano è stato protagonista di tante belle giocate, così come momenti importanti. Impossibile, infatti, dimenticare il suo sguardo deciso durante il calcio di rigore contro l’Australia, che ha permesso all’Italia di vincere e passare.

Totti torna in campo: protagonista alla Partita del Cuore a Monza

Stasera alle 21.15, Francesco Totti tornerà su un campo di calcio in occasione della Partita del Cuore che si terrà a Monza. In campo all’U-Power Stadium, il numero Dieci giocherà nel match che si disputerà tra la Nazionale Cantanti e il charity team 45527. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura.