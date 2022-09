Ludogorets-Roma, ultim’ora Sky: condizioni preoccupanti

Ludogorets-Roma, preoccupano le condizioni a pochi minuti dal fischio di inizio della prima gara di Europa League.

A poco più di tre mesi di distanza dalla vittoria degli uomini di Mourinho in Conference League, Belotti e compagni scenderanno in campo per tornare ad affrontare l’Europa League, presentata quasi sin da subito dalla piazza come prossimo obiettivo dei giallorossi. Basti pensare a quel “Missing Europa League” scritto da José in commento ad una foto Instagram di Abraham che celebrava la vittoria nella neonata competizione continentale.

Non sarà di certo compito semplice, alla luce della maggiore difficoltà di un percorso ricco non solo di mine vaganti anche se poco altisonanti ma anche delle possibili discese dalla Champions League a partire dal mese di gennaio e destinate ad acuire le asperità di un iter da sempre affascinante e abbastanza ben onorato dalla Roma negli ultimi anni. Da questa stagione, inoltre, la seconda classificata dei gironi affronterà una squadra discendente dalla massima competizione Uefa mentre le terze avranno la possibilità di restare in Europa, approdando in Conference.

Ludogorets-Roma, preoccupano le condizioni del campo: annuncio Sky

Il cammino della Roma inizierà in Bulgaria, contro il Ludogorets, rappresentante un’insidia di certo meno pericolosa sulla carta rispetto alla grande avversaria della tassonomia capitata ai giallorossi. Ci riferiamo al Betis Siviglia, la cui presenza non deve però far snobbare le altre avversarie presenti. Questo soprattutto alla luce della calorosità dell’ambiente che la Roma troverà fra qualche minuto e di un’insidia tutt’altro che di trascurabile importanza.

Come riportato da Angelo Mangiante, infatti. preoccupano le condizioni del campo, rovinate da un fungo nel coso della stagione estiva che ha causato assenze di manto erboso in determinate regioni. Da non sottovalutare in ottica di rimbalzo del pallone ma anche degli infortuni.