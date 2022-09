Ludogorets-Roma, Mou non fa drammi: “Il secondo goal nasce da questo”

Ludogorets-Roma, le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky nel post partita della gara di Europa League.

Intervenuto ai microfoni di Sky, José Mourinho ha analizzato la sfida che la Roma ha perso contro il Ludogorets. Ecco le parole dello Special One:

GARA – “Non voglio dire che abbiamo fatto una gara fantastica, ma comunque sufficiente per vincere o comunque non perdere. Dopo il loro goal era una situazione difficile. Sembra che in questo momento tutto vada contro di noi. Menomale che mancano 5 partite: ovviamente chi vince alla prima del girone si mette in una posizione di confort. Dobbiamo andare avanti, la prossima settimana contro l’Helsinki faremo meglio.”

REPARTO DIFENSIVO – “Non mi piace parlare di reparto difensivo, è una squadra che difende. A dire la verità, il secondo goal è conseguenza di emotività, di una squadra che non pensa che il pareggio sia il risultato che vuole, e continua a giocare: il goal nasce fuori contesto.”

REGINA ELISABETTA: “Mi dispiace tanto, non sono uno straniero in Inghilterra: è la mia casa, ovviamente è una figura totale. Non c’è nessuna persona che non abbia rispetto per questa grandissima signora.