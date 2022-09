Milan, UFFICIALE: operazione e cinque mesi d’assenza, salta anche la Roma

Il Milan ha annunciato che uno dei suoi giocatori sarà fuori per più di metà campionato e salterà il match coi giallorossi

Manca veramente poco al fischio di inizio della prima giornata del Girone C di Europa League. La Roma affronta il Ludogorets a Razgrad, Bulgaria, dove comincia il nuovo cammino dei giallorossi nel tornei targati Uefa. Lo scorso anno, la cavalcata di Pellegrini e compagni si è conclusa con la vittoria della Conference League il 25 maggio a Tirana, dove un gol di Niccolò Zaniolo ha aperto la strada alla lunga festa romanista che ha infiammato l’estate della Capitale. Sono stati tanti i modi in cui i tifosi hanno festeggiato questo grande traguardo, che ha letteralmente affascinato tutti.

Intanto José Mouruinho è volato insieme alla squadra per preparare al meglio la partita, ma ha dovuto rinunciare a diversi giocatori. L’assenza più importante è quella di Nicolò Zaniolo, che nelle scorse giornate di campionato ha accusato un problema alla spalla. Sulla stessa scia, poi, anche Tammy Abraham ha svolto un lavoro a parte nella seduta di ieri proprio per un problema all’articolazione del braccio. E mentre gli occhi di tutti sono puntati sull’ormai figlia di mezzo della Uefa, un annuncio ufficiale ha riportato la mente di tutti alla Serie A. Da qui alla pausa per le nazionali – che ci sarà il 18 settembre – mancano ancora due partite di campionato, intervallate da altrettante di Europa League.

Roma-Milan, Florenzi infortunato: salta il match

In questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Milan che ha comunicato come Alessandro Florenzi salterà la partita con la Roma. Il match tra rossoneri e giallorossi è in programma a gennaio, ma il terzino destro di Acilia non ci sarà a causa di un grave infortunio. Il club di Pioli ha stimato il rientro in cinque mesi dopo che l’esterno difensivo ha svolto un’operazione per ridurre il problema al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.