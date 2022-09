Lesione ufficiale: il bomber salta la Roma

Ultim’ora ufficiale, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro.

Dopo la brutta sconfitta patita contro l’Udinese, la Roma non riesce a sbloccarsi neanche in Europa League, gettando alle ortiche una partita dominata per larghi tratti, ma che i giallorossi non sono riusciti ad azzannare, capitolando nel finale.

La compagine di Mourinho dovrà essere molto brava ad archiviare in fretta la pratica, per proiettare immediatamente le proprie attenzioni sulla sfida di campionato in programma lunedì 12 settembre alle ore 20.45 contro l’Empoli. Al “Castellani”, Pellegrini e compagni sono chiamati inevitabilmente alla prova del nove, per provare a gettarsi alle spalle il mini periodo negativo. In occasione della sfida contro gli Azzurri, però, non sarà presente Mattia Destro. L’attaccante dell’Empoli si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Ecco il comunicato ufficiale del club toscano:

Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati sul calciatore Mattia Destro hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.