Calciomercato, Kvaratskhelia e la Roma: la confessione di Giuntoli

Kvicha Kvaratskhelia è senza dubbio il personaggio del momento in Serie A: Giuntoli confessa l’intreccio con la Roma per il georgiano

È passato quasi un mese dall’inizio della nuova stagione e senza dubbio il giocatore che ha sorpreso tutti fino ad ora è Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano acquistato dal Napoli dalla Dinamo Batumi, fino ad ora ha collezionato 4 gol e 2 assist in sei presenze con la maglia azzurra. Tecnica, dribbling e imprevedibilità sono le qualità che fanno di lui la grande sorpresa di inizio stagione.

Ovviamente parlare adesso delle qualità è semplice, ma c’è chi in lui ha visto qualcosa sin da subito, ovvero Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Attenzione però, che arriva la confessione sulla Roma e Kvaratskhelia prima che il georgiano scegliesse i partenopei.

Calciomercato Roma, Giuntoli svela: “Per Kvaratskhelia anticipata la Roma”

In un moment difficile come questo e con l’infortunio di Zaniolo, sicuramente alla Roma un giocatore come Kvicha Kvaratskhelia, imprevedibile e dotato di un dribbling e uno strappo importante, avrebbe fatto molto comodo a José Mourinho. L’attaccante georgiano al Napoli ha già conquistato tutti a suon di gol e assist.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha svelato un retroscena sulla trattativa che coinvolge anche i giallorossi: “Siamo stati più rapidi di Juventus, Roma e Real Sociedad”. Dunque anche la Roma aveva il mirino puntato sul georgiano, ma il Napoli ha anticipato tutti assicurandosi un gioiello che ora sta facendo impazzire tutti in Italia e in Europa, testimone il Liverpool.