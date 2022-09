Roma, nuova offerta ufficiale: occasione per il poker

Roma, è ufficiale la nuova offerta: quadrupla occasione per i tifosi giallorossi. Le modalità per l’acquisto dei tagliandi

La Roma non si ferma e anzi spera che anche in questo momento un po’ così i tifosi possano stare vicini alla squadra. Lo hanno dimostrato ampiamente, ma non c’è mai da fermarsi. Ecco perché per fidelizzare ancora di più i fan giallorossi, la società ha ufficialmente emesso un comunicato stampa dove mette in evidenza com’è possibile acquistare un unico pacchetto per seguire quattro partite della squadra dello Special One.

Le gare in questione sono quella contro il Betis di Europa League in programma il prossimo 6 ottobre alle 21; la gara di ritorno contro il Ludogorets sempre della stessa manifestazione continentale che è in calendario il 3 novembre alle 21; Roma-Torino del 13 novembre alle 15 e infine la gara di Coppa Italia contro la vincente tra Genoa e Spal: in questo caso orario e data sono ancora da stabilire ma di sicuro si giocherà all’Olimpico.

Roma, come acquistare i biglietti

I biglietti si potranno acquistare solamente collegandosi al sito ufficiale della Roma. E si può fare già da adesso visto che da poco più di un’ora è stata aperta questa possibilità. Quattro partite a 12 euro, perché il totale è di 48 euro. Quattro sfide che possono essere decisive per tutte le manifestazioni, con quella di Coppa Italia che ovviamente e come sappiamo tutti è da dentro o fuori. Insomma un’occasione da non perdere e da prendere al volo per stare vicini sempre di più alla squadra di Mourinho.