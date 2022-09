Calciomercato Roma, dall’addio quasi certo al rinnovo: firma in arrivo

Calciomercato Roma, dall’addio quasi certo a parametro zero al rinnovo. Tutto è cambiato. Salta il colpo per Tiago Pinto

C’è stato un periodo nel quale il suo addio sembrava cosa certa. E anche in questo avvio di stagione, dove effettivamente le cose non sono cambiate granché – pochissimo, per lui, il minutaggio – non sembrava realmente che il rinnovo potesse essere nell’aria. Invece, secondo le notizie che vengono riportate dalla Spagna, qualcosa si è stravolto. E sarebbero iniziati pure i colloqui per cercare l’accordo.

Il suo profilo è stato accostato alla Roma diverse volte. Ma mai Pinto ha affondato in maniera decisa il colpo. Sì, a parametro zero le cose sarebbero potute cambiare in maniera netta. Ma con una firma in arrivo allora rimarrà solamente un nome inserito in quelle che sono state le possibili trattative avviate dal gm portoghese.

Calciomercato Roma, Ceballos rinnova

L’indiscrezione l’ha lanciata il portale fichajes.net che sottolinea come Florentino Perez, anche per via di alcune insistenze di Carlo Ancelotti, avrebbe contattato l’entourage dello spagnolo per cercare un accordo economico che possa far allungare quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione come detto impronosticabile, anche perché nemmeno quest’anno Ceballos, è partito con un minutaggio ampio. Anzi, è rimasto un ripiego, ma sembra che questo ripiego sia decisamente importante per il tecnico italiano.

Insomma, dall’addio che sembrava certo, al rinnovo che proprio non era nell’aria e che cambia le carte in tavola. Pinto, come detto, aveva messo Ceballos nel mirino soprattutto lo scorso gennaio e aveva mantenuto i radar attivi anche nella prima parte delle operazioni estive. Poi gli obiettivi sono cambiati e il nome è rimasto scritto sul taccuino per via dell’accordo in scadenza. Verrà cancellato presto, nel momento in cui ci sarà la firma.