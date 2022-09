Calciomercato Roma, la Juventus ci ripensa: sfida per il colpo a zero

Calciomercato Roma, la Juventus ci ripensa: Cherubini sfida Tiago Pinto per il possibile colpo a parametro zero

La Juventus ci ripensa, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, e allora ecco che l’anno prossimo ci potrebbe essere la sfida in Serie A per il possibile colpo a parametro zero. Un elemento che la Roma ha cercato nel corso dell’estate appena andata in archivio, ma che poi ha mollato per le pretese, sicuramente sopra il limite, da parte del Lione per Aouar, che il 30 giugno sarebbe libero da ogni accordo con la società francese.

Ecco, i colpi a parametro zero tengono banco in Italia, non solo in casa Roma. Visto che il centrocampista che sembrava ad un passo dal Betis alla fine è rimasto in Francia. Possibilità di rinnovo non sembrano essercene e allora un addio sembra possibile se non quasi sicuro. Una situazione che intriga la Roma e intriga Tiago Pinto, alla ricerca di uomini in gradi di far fare il salto di qualità alla propria squadra.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Aouar

C’è la Juve, però, come detto. I bianconeri lo avevano cercato molti estati fa quando Paratici gestiva le sorti del mercato bianconero. Poi è andato al Tottenham e il suo posto l’ha preso Cherubini che non sembra essersene dimenticato. L’attuale direttore dell’area tecnica bianconera così come riportato dal portale specializzato nelle trattative, anche in vista di una possibile partenza di Rabiot il prossimo anno potrebbe tornare alla carica. E Pinto anche potrebbe cercare un nuovo affondo, magari muovendosi in anticipo visto che a gennaio, lo stesso Aouar, potrebbe firmare per il suo prossimo club. La sensazione, comunque, è che la concorrenza sarà alta.