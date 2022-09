Calciomercato Roma, blitz per gennaio: scambio col Liverpool

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe trovarsi in una situazione inaspettata. Dall’Inghilterra sicuri del possibile colpo a gennaio

Lo ha cercato con insistenza Tiago Pinto. Le richieste però non era in linea con quelle che erano le idee del gm giallorosso che ha mollato la presa ma non lo ha mai perso di vista. Soprattutto per quel fatto che tutti conosciamo che essendo un possibile colpo a parametro zero intriga di più. Sulle possibilità di rinnovo vi abbiamo già spiegato tutto e la sensazione è che il centrocampista abbia deciso di svincolarsi alla fine della prossima estate. Ma a quanto pare, secondo quanto riportato dal portale inglese express.co.uk, a gennaio ci potrebbero essere un inserimento di un club di Premier League pronto a mettere sul piatto uno scambio.

Su Douglas Luiz infatti ci potrebbe essere un forte interesse del Liverpool di Klopp che in rosa ha un elemento che potrebbe interessare all’Aston Villa. Una situazione che metterebbe sicuramente la Roma nei guai.

Calciomercato Roma, scambio per Douglas Luiz

I Reds, secondo il portale inglese, hanno in quel Alex Oxlade-Chamberlain un elemento da mettere sul mercato visto che non Klopp non ha trovato molto minutaggio. Douglas Luiz, rimasto all’Aston Villa nonostante un contratto in scadenza e anche un enorme interesse dell’Arsenal di Arteta, potrebbe prendere in seria considerazione questa ipotesi per il proprio futuro. Ma non è detto che i Villans accettino, soprattutto perché ancora sperano in un ripensamento per blindare il centrocampista brasiliano.

Insomma, la pista si fa in salita senza dimenticare che sul calciatore ci sarebbero anche la Juventus – per il prossimo anno – e pure il Milan, che lo avrebbe messo nel mirino anche per il prossimo mercato di gennaio. Il blitz del Reds sarebbe pronto. Con buona pace per i club della Serie A.