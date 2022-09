Calciomercato Roma, appuntamento rimandato: Pinto aspetta gennaio

Calciomercato Roma, appuntamento rimandato: al momento Pinto avrebbe deciso di aspettare il prossimo mese di gennaio

Al momento non se ne parla. Nessun arrivo, almeno secondo quanto riportato da SportMediaset, è previsto nelle prossime settimane, smentendo in questo modo le voci di un possibile innesto di un difensore nella rosa della Roma. Quel difensore che Mourinho ha cercato ma che per motivi legati agli infortuni, quello di Wijnaldum in particolare, non ha avuto.

Non subito ma a gennaio. Sarebbe questa la decisione di Tiago Pinto per quanto riguarda lo svincolato Maksimovic. L’ex Napoli e Genoa, che potrebbe firmare appunto per qualsiasi società in questo momento, rimane quindi nel mirino della società giallorossa ma non nell’immediato. Se ne riparlerà a tempo debito, quando si riapriranno le trattative, e quando la Roma cercherà probabilmente un altro difensore magari più congeniale a quelle che sono le idee dello Special One. E anche più vicino agli obiettivi di mercato giallorossi.

Calciomercato Roma, Pinto aspetta gennaio

Insomma, tutto rimandato nei prossimi mesi dopo il Mondiale. Così sembra, e così probabilmente sarà. Maksimovic, inoltre, a quanto trapela sempre dalle informazioni riportate dal portale questa mattina, chiede un ingaggio di 1,5 milioni di euro all’anno. Una cifra che probabilmente la Roma non vuole investire per un giocatore che è rimasto ai box per molto tempo nell’ultimo periodo e che soprattutto non è più giovanissimo. Vedremo, comunque, come si svilupperà la cosa, sapendo inoltre che la tentazione c’è sicuramente stata ma è prevalsa almeno per ora quella che era l’intenzione iniziale di Pinto. Vale a dire attendere, aspettare, fiutando un’occasione migliore che potrebbe regalare un innesto magari di un altro livello al tecnico portoghese.