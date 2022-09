Calciomercato Roma, gol e addio: quei numeri non bastano

Calciomercato Roma, paradosso giallorosso: è il migliore in questo momento ma andrà via a gennaio. Terza scelta nelle gerarchie di Mourinho

Un paradosso, perché il migliore in questo momento a gennaio andrà via. In Europa League, Shomurodov s’è sbloccato, segnando il suo primo gol stagionale che purtroppo per la Roma non è valso nulla, vista che la squadra poi s’è aperta di nuovo e ha regalato il gol decisivo ai bulgari. Ma l’uzbeko ci ha messo lo zampino, timbrando.

Una rete ogni 36 minuti: questo il minutaggio dell’attaccante che nelle scelte dello Special One è il terzo alle spalle ovviamente di Tammy Abraham e di Andrea Belotti, ancora indietro di condizioni visto che per tutta l’estate ha lavorato da solo. Già lo scorso anno Shomurodov era dietro l’inglese e Felix, ma mai ha detto una parola fuori posto e ha sempre lavorato per farsi trovare pronto. Questo è sicuramente un merito. Ma non gli permetterà di rimanere alla Roma anche nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, Shomurodov via a gennaio

Un’estate passata sul mercato in attesa di una sistemazione. C’era il Bologna sull’attaccante, ma non è stato trovato l’accordo economico tra le parti nonostante la squadra emiliana avesse aperto per l’obbligo di riscatto. Ballavano nella valutazione 2-3 milioni di euro, e per non fare una minusvalenza Pinto non ha ceduto alle avances dell’ex squadra allenata da Mihajlovic. Pochi mesi comunque ancora dentro Trigoria, magari con qualche altro golletto per non perdere il vizio. Ma poi sarà addio, quasi certo, magari pure in prestito fino a giugno del 2023 per poi chiudere in maniera definitiva le valigie.

La cosa certa è che Mou quando ne avrà bisogno lo manderà in campo senza pensarci più di tanto. Lo ha fatto capire in Europa e lo riproporrà anche in campionato. Shomu, dal proprio canto, continuerà a essere responsabile e professionista. In attesa di tempi migliori per lui.