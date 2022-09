Calciomercato Roma, incontro fissato: le cifre per blindare Zaniolo

La Roma aspetta il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo e tra le priorità ha quella di blindarlo: le cifre e la data dell’incontro per il rinnovo

Tre lunghe settimane senza Nicolò Zaniolo per la Roma. L’infortunio avvenuto durante Roma-Cremonese ha portato l’attaccante giallorosso a rimanere fuori dal campo per circa tre settimane a causa della lussazione della spalla. Ma adesso il numero 22 sembra pronto a tornare in campo e a dare la scossa ai suoi compagni, che dalla sua uscita dal campo sono iniziati a calare nel rendimento e nei risultati.

Zaniolo spera di esserci già domani contro l’Empoli, ma al massimo tornerà contro l’Atalanta. Nel frattempo la società è già al lavoro per blindarlo a livello contrattuale. C’è la data dell’incontro per il rinnovo e le cifre.

Calciomercato Roma, incontro durante la sosta per il rinnovo di Zaniolo: le cifre

Dopo un’estate al centro del calciomercato, in cui Juventus e Tottenham hanno provato a portarlo via dalla capitale, Nicolò Zaniolo torna protagonista e punto fondamentale della Roma di José Mourinho. Anche che i trasferimenti sono alle spalle per Tiago Pinto è arrivato il momento del faccia a faccia con Vigorelli, con il quale il rapporto è ottimo, per il rinnovo di Zaniolo.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, l’incontro tra le parti potrebbe avvenire durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. L’offerta della Roma al momento sarebbe di 3 milioni più bonus, mentre la richiesta sarebbe di oltre 4 milioni più bonus. Una distanza da limare per poter blindare uno maggiori talenti all’interno della rosa di Mourinho e che il pubblico ormai considera uno di loro.