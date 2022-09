Roma, annuncio ufficiale e niente big match: “Tornano dopo la sosta”

Il tecnico in conferenza stampa svela la doppia assenza nel big match contro la Roma: “Tornano dopo la sosta”

La Roma cerca di rialzarsi dopo i due brutti KO subiti contro l’Udinese, 4-0 alla Dacia Arena, e contro il Ludogorets in Europa League, 2-1 in Bulgaria. Il primo step per rialzarsi sarà portare a casa tre punti fondamentali contro l’Empoli domani sera al Castellani. Poi servirà vincere in Europa League contro l’Helsinki per rimettere in piedi un girone partito male.

Gli alibi sicuramente sono pochi per i giallorossi, ma tra questi ci sono sicuramente i tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Mourinho in questo inizio di stagione. Il tecnico portoghese però non è l’unico. Anche per Gasperini arriva una tegola importante. In conferenza stampa annuncia la doppia assenza contro la Roma.

Verso Roma-Atalanta, Gasperini annuncia le assenze di Zapata e Zappacosta

Un trittico di partite molto importanti per la Roma prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Domani la trasferta a Empoli dove sarà fondamentale tornare a vincere, poi la seconda partita di Europa League contro l’Helsinki, fondamentale per non rimanere dietro rispetto alle avversarie, infine il big match contro l’Atalanta.

Proprio in relazione a questo, il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, nella conferenza pre Cremonese ha annunciato una doppia assenza pesante contro la Roma: “Zapata sta recuperando ma rientra dopo la sosta come Zappacosta. Muriel invece ha recuperato”. Dunque doppia assenza significativa per la ‘Dea’ che dovrà fare a meno del bomber principale e dell’ex sulla fascia.