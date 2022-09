Calciomercato Roma, intrigo low cost: Simeone ribalta tutto

Calciomercato Roma, l’inserimento di Simeone che sfida le milanesi e rimette tutto in discussione: ecco cosa sta succedendo.

Prima di conoscere l’entità dell’infortunio accorso a Gini Wijnaldum, una delle priorità in casa Roma è stata sicuramente l’acquisto di quel difensore centrale che avrebbe dovuto offrire un’opzione in più a disposizione di José Mourinho.

Non a caso Tiago Pinto aveva avviato diversi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità delle varie operazioni in ballo, per le quali però il GM giallorosso per svariati motivi ha deciso di non affondare il colpo, almeno per il momento. In effetti, numerosi svincolati continuano ad essere accostati con una certa insistenza ai capitolini, con Maksimovic che al momento sembrerebbe essere balzato in pole in vista di gennaio. Situazione da monitorare con attenzione, come quella relativo a Caglar Çağlar Söyüncü, difensore turco classe ’96 in forza al Leicester, legato alle Foxes da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico su Söyüncü

Al centro di numerose voci di mercato e di trattative saltate sul più bello la scorsa estate, Söyüncü rappresenta un profilo spendibile per diversi club italiani. Accostato anche alla Roma, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna le milanesi starebbero continuando a monitorare la situazione, pronte a capitalizzare eventuali occasioni. Tuttavia, come evidenziato da todofichajes.com, l’Atletico Madrid si sarebbe aggiunto ad una lista di pretendenti piuttosto folta, che comprende tra le altre anche il Manchester United. Il Cholo Simeone avrebbe chiesto infatti un ulteriore sforzo alla propria dirigenza affinché venga puntellato il proprio reparto arretrato: e chissà che con si creino i presupposti per una vera e propria sfida tra i madrileni e le big italiane.