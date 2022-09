Calciomercato Roma, affare ‘Galactico’: tutto pronto per gennaio

La Roma inizia a pianificare le mosse per il calciomercato di gennaio: pronto l’affare ‘Galactico’ per Tiago Pinto

Un inizio di stagione fatto di alti e bassi per la Roma, che dopo due sconfitte consecutive questa sera è chiamata a portare a casa i tre punti a Empoli. A José Mourinho è stata messa a disposizione una squadra sicuramente pronta all’uso, con molti giocatori di qualità arrivati in estate come Dybala, Matic o Belotti. Ma il lavoro di Tiago Pinto ancora non è finito.

Infatti se c’è una piccola nota negativa nel calciomercato giallorosso è quella legata alle uscite. Infatti non tutti gli esuberi sono stati piazzati, ma il general manager della Roma è pronto a un affare ‘Galactico’ per gennaio.

Calciomercato Roma, Vina sempre nel mirino del Galatasaray: tutto a gennaio

Il futuro di Matias Vina sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Il terzino uruguagio è chiuso a sinistra dalla presenza di Spinazzola e Zalewski e fare il centrale difensivo non è la sua posizione abituale. Fino ad ora Vina non è mai sceso in campo in questa stagione, altro segno che ormai sta diventando un esubero.

Secondo quanto riportato da ‘Besoccer.com’, sul terzino della Roma, sarebbe ancora nel mirino del Galatasaray, squadra definita come ‘Galactica’ (gioco di parole con GALAtasaray) dopo il mercato messo a segno con arrivi importanti come quelli di Mertens e Icardi. Il club turco infatti nella prima finestra per i trasferimenti disponibile, ovvero quella di gennaio, cercherà di chiudere l’affare con la Roma e portare Vina a vestire la maglia del Galatasaray.