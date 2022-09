La stampa spagnola avvisa la Roma: “Il Betis ha un muro”

La stampa spagnola avvisa la Roma di Mourinho in vista del doppio confronto in Europa League: “Il Betis, dietro, ha un muro”

Un messaggio importante alla Roma direttamente dalla stampa spagnola, che avvisa Mourinho per quello che sarà il doppio confronto in Europa League contro il Betis di Pellegrini, già affrontato in amichevole precampionato, che destino ha voluto che i giallorossi dovranno affrontare di nuovo nel proprio cammino europeo.

Un ex Lazio, quel Luiz Felipe passato in estate in Spagna che SofaScore ha inserito nella squadra della Liga la scorsa settimana dopo che lo stesso s’è messo in evidenza nella gara di campionato contro il Real Madrid. Una prestazione importante del difensore che si è ripetuto anche ieri sera contro il Villarreal: è stato uno dei migliori in campo vincendo cinque duelli difensivi e alzando la propria percentuale di passaggi corretti: quaranta su quarantatré per un 93%.

La stampa spagnola avvisa la Roma, occhio a Luiz Felipe

“Leader imponente, un muro per gli avversari”, così lo hanno definito oggi i giornali spagnoli che lo stanno vedendo all’opera. E, inoltre, lo stesso Luis Felipe nelle dichiarazioni post partita ha voluto mandare un segnale alla squadra giallorossa, impegnata in Spagna il prossimo 13 ottobre dopo la gara dell’Olimpico prevista una settimana prima.

“I tifosi qui sono pazzeschi – ha detto il difensore – e oggi (ieri, ndr) quando sono entrato in campo mi è venuta la pelle d’oca. Sono un’arma in più per noi” ha confermato. Un clima caldo, insomma, quello spagnolo, con una Roma che già da giovedì dovrà cercare di mettersi alle spalle la sconfitta contro il Ludogorets per non rischiare di uscire troppo presto dalla Coppa. La sensazione è che il doppio confronto contro il Betis sarà quello decisivo.