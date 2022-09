Calciomercato, la Roma lo voleva: Ancelotti lo silura

Calciomercato Roma, dalla Spagna confermano l’interesse di Pinto verso il giocatore. Ancelotti ormai lo ha silurato

Tiago Pinto ci ha provato, ma il rifiuto del giocatore è stato netto, non solo alla Roma, ma anche alla Juventus e soprattutto e all’Athletic Bilbao. Ancelotti, nel frattempo, ha deciso di silurarlo e chissà se il prossimo anno il gm giallorosso possa tornare alla carica, anche se appare difficile al momento pensare in questo modo.

Secondo le informazioni che comunque sono state riportate da El Nacional, il gm portoghese, probabilmente prima di andare deciso su Celik, aveva messo gli occhi sul terzino del Real Madrid che lo scorso anno è stato alla Fiorentina Odriozola. Le pretese alte della società di Florentino Perez, ma anche la voglia del giocatore di mettersi in mostra con i Blancos, non hanno permesso la buona riuscita dell’operazione. Nonostante Ancelotti sia stato chiaro sin dall’inizio della stagione, non solo a parole, ma adesso anche con i fatti.

Calciomercato, la Roma voleva Odriozola

Nonostante l’infortunio di Vazquez – che ne avrà per un poco di tempo – il tecnico italiano non sembra convinto a dare spazio a Odriozola e manderà in campo anche qualche centrale come esterno. Insomma, nessuna possibilità per l’ex terzino della Fiorentina che forse, magari in vista di un possibile addio di Karsdorp il prossimo anno – al momento, improbabile pure questa ipotesi – potrebbe trovare in auge a Trigoria. La cosa certa, unica, al momento, è che Odriozola almeno fino a gennaio rimarrà a guardare tra panchina e tribuna senza nessuna possibilità di scendere in campo pagando così le scelte fatte in estate, nonostante la schiettezza del Real Madrid.