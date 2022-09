Lukaku “punta” Inter-Roma: il responso dell’ultimo controllo

Infortunio quasi superato e ultimi controlli decisivi. Arriva il responso sulle sue condizioni e la data per il via libera. La Roma e Mourinho osservano con interesse.

I due gol contro l’Empoli sembrano aver allontanato le preoccupazioni giustamente abbattutesi sulla Capitale nella scorsa settimana, in seguito al doppio scacco rimediato da Pellegrini e colleghi a Udine e in Bulgaria in grado di depauperare le buone certezze raccolte nelle primissime settimane di questa nuova stagione. Come ampiamente dimostrato anche lo scorso anno e, più in generale, dalla sua gloriosa storia, non mancano a Mourinho saggezza e conoscenze per saper adattare le giuste contromisure.

Al netto di difficoltà palesate anche nella serata di ieri, la piazza tutta sembra aver maturato per l’ennesima volta un atteggiamento di grande fiducia nei confronto del condottiero José, bravo dopo la gara di Empoli a stimolare e pungolare i suoi uomini. L’obiettivo è quello di continuare a crescere e fare della competitività una cifra di questo percorso di miglioramento, sul quale c’è ancora tanta strada da percorrere.

Rientro Lukaku per la sfida contro Mourinho: l’esito dei controlli

Giusto però ragionare step by step, così come sempre imposto dallo stesso Special One che ha sempre chiesto alla squadra e ai tifosi di pensare unicamente alla prossima partita, senza attenzionare dettagli a lungo termine e imbattersi in inutili e contro-produttivi voli pindarici. Seguendo questa falsariga, la Roma è dunque attesa dalla gara con l’Helsinki giovedì, importantissima alla luce dello scacco rimediato contro il Ludogorets. Dopo di che, il banco di prova orobico anticiperà la sosta di fine settembre, rappresentando il primo di due ravvicinati quanto delicati incroci con i nerazzurri.

Pochi giorni dopo Roma-Atalanta, infatti, i giallorossi voleranno a Milano per affrontare l’Inter di Inzaghi, Dzeko e colleghi. Impostisi in ogni occasione dello scorso anno, i meneghini rappresenteranno un difficilissimo ostacolo da superare, al netto di una partenza in casa nerazzurra non proprio felicissima. Proprio su questa gara, intanto, Sky Sport ha riportato importanti aggiornamenti, in seguito agli esami strumentali cui si è sottoposto Romelu Lukaku.

Protagonista di indiscrezioni e ricostruzioni infondate e generatrici di ilarità per la propria infondatezza in queste ore, l’unica notizia seria che abbia interessato Big Rom di recente è quella relativa alle condizioni mediche. L’ultimo controllo in Belgio ha evidenziato come l’attaccante sia sulla strada del recupero. Non volerà con la squadra a Udine ma ci sono tutti i presupposti per assistere ad un suo rientro per la sfida di Mou contro il suo passato.