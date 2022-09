Calciomercato Roma, mattatore in Champions League: scout in azione

Calciomercato Roma, mattatore in Champions League con il gol decisivo: scout giallorossi – e non solo – in azione

Adesso potrebbero pure “bastare” 20 milioni di euro per prenderlo. Ma senza dubbio questa cifra è destinata a lievitare nel corso della stagione e parlare di almeno una decina di milioni in più, alla fine di questa annata, non è utopia. Mattatore di Champions League, il suo nome a quanto pare è da diverso tempo nel taccuino delle big d’Europa e non solo. Anche in Italia, la Roma, il Milan e la Juventus ci hanno messo gli occhi addosso almeno secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it.

Il profilo che in questo momento sta facendo parlare di sé è quello di Lindstrom, centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte che ieri, nella gara di Champions contro il Marsiglia è stato decisivo con la rete che ha deciso la sfida arrivata alla fine del primo tempo. Inserimento con i tempi giusti, un poco di fortuna nel rimpallo, ma poi la stoccata vincente che ha regalato i primi tre punti della manifestazione alla squadra tedesca.

Calciomercato Roma, gli scout in azione

Come detto la Roma lo starebbe seguendo da un poco di tempo con i propri scout che sono in azione. Ma non ci sono solamente le squadre italiane pronte a prenderlo, si parla infatti anche di Manchester City, Arsenal e soprattutto quel Bayern Monaco che non lascia mai sfuggire quei calciatori che esplodono nel campionato tedesco. Ventidue anni, danese, ha già esordito con la nazionale maggiore e l’anno scorso ha chiuso la Bundesliga con cinque reti e 9 assist. Ecco perché da un po’ di tempo è finito nel monitor di queste squadre che vi abbiamo raccontato. E la cosa positiva e da sottolineare è che la Roma c’è.