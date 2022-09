Calciomercato Roma, sfida all’Inter in attacco: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, sfida in attacco all’Inter da 20 milioni. Primo tentativo a gennaio e piano già designato, le ultime.

Dopo mesi trascorsi giustamente a parlare di mercato e di tutto ciò che interessasse l’operato di Tiago Pinto, in queste settimane l’attenzione principale è tornata nuovamente sulle questioni di campo, da sempre unico grande sentenziatore e fautore anche di sorprese e ribaltamenti improvvisi rispetto alle previsioni iniziali. Restando alle indicazioni oggettive del prato verde, quest’ultime hanno restituito consapevolezza delle difficoltà incontrate dalla Roma nelle ultime settimane, soprattutto alla luce dei diversi imprevisti abbattutesi tra le fila degli uomini di Mourinho.

Senza nemmeno chiamare alla memoria l’infortunio di Georginio Wijnaldum, si citino gli stop di Zaniolo ed El-Shaarawy per comprendere come gran parte delle asperità incontrate siano imputabili anche alle assenze non volute di giocatori le cui caratteristiche e il cui dinamismo erano sempre stati al centro delle disegnazioni mourinhiane. In panchina non siede però di certo un mister incline a scuse o solito all’abbattersi, alla luce soprattutto di quella decennale esperienza che, anche lo scorso anno, aveva permesso lui di trovare le giuste contromisure dopo gli imprevisti ad interim.

Calciomercato Roma, sfida da 20 milioni all’Inter per Lammers

In attesa di comprendere in che modo la Roma chioserà questo primo ciclo di impegni, riportiamo intanto nuovi aggiornamenti sul fronte mercato destinati ad avere una certa importanza a partire dal mese di gennaio ma anche nel corso della prossima estate. Pur sottolineando di come si tratti di una fase troppo preliminare per scandagliare con attenzione scenari del genere, è giusto evidenziare come gli addetti ai lavori abbiano già compreso quale strada vada seguita in vista delle prossime campagne acquisti.

Gran parte delle problematiche sono state risolte ma restano (e ce ne saranno di nuove) delle situazioni da affrontare ai piani alti di Trigoria. Una di queste potrebbe interessare proprio il rimpolpo di un attacco che Pinto potrebbe perfezionare con un attaccante di proprietà dell’Atalanta. A riferirlo è CalciomercatoWeb.it, a detta del quale i giallorossi avrebbero messo nel mirino Sam Lammers.

Il ventunenne, attualmente in prestito all’Empoli, piace anche all’Inter, prossimamente attesa da valutazioni sul futuro di Dzeko e Correa. L’Atalanta, dal proprio canto, è disposta ad ascoltare eventuali proposte ma ha già presentato una posizione ben precisa. Lammers è valutato 20 milioni e solo a cifre simili potrà lasciare definitivamente Bergamo.