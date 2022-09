Calciomercato Roma, occasione a zero in Premier League: salta il rinnovo

Calciomercato Roma, ormai è certo il fatto che non ci sarà il rinnovo del contratto in scadenza. Occasione a zero per Pinto

Partiamo da un fatto: la Roma avrebbe bisogno di un difensore centrale adesso – così come richiesto dallo Special One – ma Tiago Pinto non sembra avere nessuna intenzione di intervenire sul mercato degli svincolati. Nessuno in questo momento offre garanzie fisiche e allora meglio aspettare, anche se dietro ovviamente la coperta è decisamente corta. Né Maksimovic – che è stato quello maggiormente accostato nei giorni scorsi alla società giallorossa – né nessun’altro. Via in questo modo almeno fino a gennaio.

Poi se ne potrebbe riparlare, anzi, se ne riparlerà sicuramente dentro la Roma. Magari prendendo un difensore più congeniale a quelle che sono le idee tattiche dello Special One e guardando soprattutto al calciomercato estero, con la Premier League, ex Patria di Mou, al centro delle attenzioni di Pinto. Beh, ed è proprio dalla Premier che ci potrebbe essere un’occasione a zero per il gm portoghese. Un ritorno di fiamma per un elemento che è stato lanciato da Mou e che ha già assaporato – pochissimo – la Serie A.

Calciomercato Roma, Tuanzebe a zero

Il nome è quello di Axel Tuanzebe, difensore 24enne che a gennaio è stato in prestito al Napoli e che è ritornato al Manchester United. Contratto in scadenza nel 2023, secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da footmercato, non ci sono possibilità di un rinnovo. Insomma, si libererà dai Red Devils e questa potrebbe diventare un’occasione per Pinto, abituato a guardare agli svincolati così come ci ha dimostrato nel corso della sessione di mercato appena andata in archivio.

Il difensore soprattutto lo scorso mese di gennaio – prima, appunto, di andare alla corte di Spalletti – era stato accostato con insistenza ai giallorossi. Chissà, potrebbe tornare di moda dentro Trigoria.