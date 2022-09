Gasperini ne perde un altro, salta Roma-Atalanta

Niente big match per l’esterno di Gasperini, infortunatosi nella giornata di ieri e la cui assenza per la trasferta di Roma è stata in questi minuti confermata.

Se l’imperativo dei giorni scorsi era quello di archiviare velocemente il doppio e pesante passo falso, quello attuale riguarda la ricerca di una continuità che permetta di dare degno proseguimento alla vittoria di Empoli e tracciare una strada che consenta agli uomini di Mourinho di continuare ad albergare nelle nobilissime regioni di classifica attualmente ricoperte.

Certamente è troppo presto per fare previsioni o valutazioni ben ponderate ma, eccezion fatta per il poker di Udine, la Roma ha perso punti solamente a Torino, dove è comunque riuscita a trovare il pareggio in uno stadio difficile e contro una squadra che, tra quelle mura, aveva perso sola una volta contro i giallorossi nell’ultima decade. Fondamentale, come si diceva, il continuare però a lavorare bene, soprattutto alla luce del doppio e importante impegno che vedrà Pellegrini e colleghi impegnati in questi giorni.

Assenza confermata per Boga, salta Roma-Atalanta

A partire dalla partita di domani, contro l’Helsinki, la cui importanza è testimoniata dall’ennesima epifania di un amore viscerale concretizzatosi nell’ulteriore sold-out registrato dal mese di marzo a questa parte. Troppo importante il trovare i tre punti dopo lo scacco dello scorso giovedì e alla luce del delicato incrocio di domenica contro l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini rappresenteranno, infatti, l’ultimo banco di prova prima della sosta.

Il big match è in programma domenica 18 settembre alle ore 18 e, proprio in questi minuti, è stato riferito da ANSA un aggiornamento di non poco conto. Dopo le preoccupazioni della mattinata, infatti, è arrivata la certezza circa l’indisponibilità di Jeremie Boga. L’esterno ex Sassuolo si era fermato ieri durante una gara amichevole e quest’oggi, in quel di Zingonia, si è limitato al sottoporsi a terapie. Previsti domani gli esami diagnostici per capire di più di una problematica che interessa il retto femorale.