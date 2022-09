Roma, tegola improvvisa: a rischio per il big match

La Roma si è rialzata con la vittoria di Empoli e ora arrivano due match fondamentali prima della sosta: tegola improvvisa per il big match

Vincere ad Empoli è un iniezione di fiducia fondamentale per la Roma in questa fase di stagione. I giallorossi arrivavano da due sconfitte pesanti, contro l’Udinese per 4-0 e contro il Ludogorets nella prima di Europa League. I gol di Dybala e Abraham però hanno portato la squadra di Mourinho a rialzare la testa e tornare a vincere.

Inoltre per Mourinho torneranno anche diversi infortunati tra la sfida di domani contro l’Helsinki e il big match di domenica contro l’Atalanta. Proprio in vista della partita di domenica invece arriva una nuova tegola per Gasperini. Infortunio nell’amichevole.

Verso Roma-Atalanta, tegola per Gasperini: si ferma Boga

Primo anno senza coppe europee per l’Atalanta, che potrà concentrarsi maggiormente sul campionato di Serie A. Domenica i nerazzurri arriveranno all’Olimpico per il big match contro la Roma di José Mourinho. Se il tecnico portoghese recupererà diversi giocatori dall’infermeria, dall’altra parte per Gasperini aumenta l’emergenza.

Dopo gli infortuni di Zappacosta e Zapata, che torneranno dopo la sosta, l’Atalanta perde un altro attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’amichevole di ieri giocata dalla squadra di Gasperini contro il Villa Valle, Jeremie Boga si è fermato per un problema muscolare. Difficilmente l’attaccante sarà recuperabile per la sfida contro la Roma. Dunque Gasperini perde un’altra soluzione in attacco dopo il bomber Zapata.