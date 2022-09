Roma-Atalanta, ufficiale l’arbitro: il precedente è “terrificante” ed è anche da 3 in pagella. La designazione per domenica

Ufficiale il direttore di gara che domenica alle 18 arbitrerà la sfida di alta classifica tra Roma e Atalanta, in programma all’Olimpico. Non un ricordo benevolo per la squadra giallorossa, una designazione da 3 in pagella: questo era il voto che il Corriere dello Sport ha dato a Chiffi dopo la sua ultima uscita con la squadra di Mourinho: era contro il Milan, a San Siro.

Inoltre, il quotidiano romano, aveva definito terrificante la prestazione dell’arbitro, soprattutto per aver concesso quel rigore ai rossoneri per un tocco di mano di Abraham che mai c’è stato. Insomma, Chiffi non ha buoni ricordi con la squadra dello Special One.

Roma-Atalanta, la designazione completa

Gli assistenti dell’arbitro che come ultima uscita si può fregiare del derby di Milano, sono Vecchi e Mastronardo. Quarto uomo invece sarà Ayroldi mentre al Var ci sarà Di Paolo. Avar invece Carbone.