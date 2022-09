Roma-Helsinki, UFFICIALE: subito una novità

Vigilia di Roma-Helsinki, gara valida per la seconda giornata del girone C di Europa League. E’ ufficiale, subito una novità per i tifosi.

Domani sera la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico, dopo tre gare disputate lontano dalle mura amiche. Anche per la sfida contro l’HJK Helsinki l’impianto di casa farà registrare il tutto esaurito ed i tifosi sperano in un’agile vittoria dopo l’esordio negativo in terra bulgara. Alla prima giornata i giallorossi sono incappati nella sconfitta contro il Ludogorets, il cammino per conquistare la vetta del girone è già in salita per la squadra di Josè Mourinho. In queste ore la società ha diramato un comunicato ufficiale, c’è una novità importante per i tifosi.

La Roma ad Empoli si è scrollata di dosso la ruggine accumulata dopo due sconfitte consecutive. Trascinata da un super Paulo Dybala la squadra giallorossa si è imposta di misura sulla compagine toscana allenata da Zanetti. Dopo due passi falsi consecutivi, la terza trasferta di fila porta un nuovo sorriso ai tifosi giallorossi. Tifosi che non vedono l’ora di ritrovare la propria squadra allo stadio Olimpico, domani sera per la seconda giornata del girone di Europa League. In attesa della sfida ai finlandesi dell’Helsinki, la società giallorossa ha diramato un importante comunicato per i tifosi.

Roma-Helsinki, annuncio UFFICIALE: subito una novità per i tifosi

Anche nella gara di domani lo stadio Olimpico farà registrare il tutto esaurito, venduti tutti i tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi. Ecco cosa si legge sul comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma, si parte dagli orari di apertura dei cancelli ad una novità per i tifosi abbonati.

Sull’orario di apertura: I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18:30, e la raccomandazione è sempre quella di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell’inizio del match (le ore 21).

Importante novità per chi ha sottoscritto il carnet Coppe: Chi ha acquistato l’Abbonamento per le Coppe, che include le tre partite del girone di Europa League e l’ottavo di Coppa Italia contro la vincente di Genoa-Spal, giovedì potrà varcare i tornelli dell’Olimpico solo attraverso la App “Il Mio Posto”. Attenzione, però: l’Abbonamento e il PNR per le Coppe sono diversi rispetto all’Abbonamento e al PNR per la Serie A!