Calciomercato Roma, lo mandano via a gennaio: sostituto già scelto

Calciomercato Roma, intreccio con l’Atletico Madrid e occasione a gennaio. Dalla Spagna rilanciano l’effetto domino

A gennaio la Roma potrebbe intervenire sul mercato non solo per prendere un difensore, ma anche per puntellare la rosa in altri reparti magari guardando a quelle che sono le possibili occasioni a costo zero o quasi. Un nome, sul taccuino del gm Pinto, c’era scritto già dalla scorsa estate, ma poi la possibile operazione non s’è concretizzata soprattutto per quella che è stata la scelta del giocatore di rimanere in rosa nonostante sia un esubero. Su questo, Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è stato chiaro.

Sì, parliamo di Saul Niguez, che secondo quanto riportato dal portale elgoldigital, dovrebbe salutare la compagnia madrilena nel prossimo mese di gennaio. Su questo ormai ci sono pochi dubbi, e allora ecco che la Roma potrebbe trovare quell’occasione della quale parlavamo prima. Magari, visto che è un esubero e visto che l’Atletico ha già scelto il sostituto – si parla di Tielemans del Leicester, altro nome accostato ai giallorossi – anche con l’aiuto del club di Simeone di pagare l’ingaggio.

Calciomercato Roma, Saul a gennaio

Saul dopo essere tornato dal prestito al Chelsea – cinque i milioni di euro investiti dai Blues lo scorso gennaio – ha deciso quasi di puntare i piedi. Una cosa che al Cholo ovviamente non è piaciuta che sta cercando la soluzione migliore per la prossime finestra di mercato per piazzare il giocatore, avendo già trovato quell’elemento che nella sua rosa andrebbe a sostituirlo.

Insomma, potrebbe scattare quell’effetto domino che coinvolgerebbe anche la società giallorossa. Perché un’occasione sul mercato è sempre ben accetta, soprattutto quando si tratta di calciatori che hanno carattere ed esperienza.