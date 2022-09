Nuovo Stadio Roma, conferma ufficiale e data fissata

Roma, Gualtieri conferma tutto: l’annuncio ufficiale sul progetto legato alla costruzione del nuovo stadio.

L’uscita dalla Borsa, ma non solo. I Friedkin hanno le idee chiarissime sul modo con il quale incidere in una realtà – quella giallorossa – che passo dopo passo stanno plasmando secondo le proprie direttive.

Un nuovo turning point importante nel processo di internazionalizzazione del brand Roma che la proprietà americana si è prefissata di raggiungere passa in maniera inevitabile dalla costruzione del nuovo stadio: tematica toccata anche nelle altre gestioni, ma mai approfondita come in questi giorni. Che la costruzione del nuovo stadio nella zona di Pietralata sia qualcosa di più di una semplice idea è stato confermato anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presente allo Stadio Olimpico.

Nuovo stadio Roma, l’annuncio ufficiale di Roberto Gualtieri

E così, a margine della sfida di Europa League che ha visto la Roma impegnata contro l’Helsinki, Gualteri si è soffermato a parlare anche della tematica legata alla costruzione del nuovo stadio, offrendo un quadro aggiornato della situazione: “Ho incontrato i Friedkin e il CEO Berardi. Entro ottobre presenteranno il progetto dello stadio a Pietralata.”

A dispetto dei problemi sollevati nell’ultimo periodo che sembravano poter rallentare il tutto, l’incontro con i Friedkin sancisce un passo in avanti importante nel progetto, e manifesta in maniera tangibile la volontà della proprietà giallorossa di approfondire un discorso che la vede protagonista in prima linea, al punto da vagliare anche una data “limite”. Salvo dietrofront improvvisi, dunque, entro ottobre sarà presentato il progetto della nuova casa giallorossa.