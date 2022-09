Roma, esordio ufficiale all’Olimpico: la svolta è “storica”

Roma, esordio ufficiale all’Olimpico nella gara di questa sera contro l’Helsinki in Europa League: la svolta è “storica”

Si gioca contro l’Helsinki. Una gara da vincere, a tutti i costi, per non compromettere dopo la sconfitta contro il Ludorogets al debutto il passaggio del turno in Europa League. Mourinho non ha dubbi di formazione, o almeno così pare, e ha deciso di mandare in campo dal primo minuto gli uomini migliori davanti ad un Olimpico che ancora una volta sarà stracolmo.

Oltre la partita ci sarà anche un ritorno storico. Quello dello stemma della Roma che la New Balance ha piazzato nella terza maglia, nera, bellissima, con inserti rosa, che la società giallorossa ha appena fatto vedere ai propri tifosi. Un debutto in Europa League che deve essere per forza di cose bagnato con una vittoria.

Roma, stasera debutta la maglia nera

Come detto pochi istanti fa la Roma ha piazzato sui social la nuova maglia, la terza. Quella che riporta sul petto lo stessa storico della società giallorossa. Ed è questo un altro modo per avvicinare anche di più i tifosi – anche se non ce n’è realmente bisogno – alla società e alla squadra. Il colore come potete vedere sotto è nero. Una maglia stupenda che probabilmente andrà a ruba nello store giallorosso. I commenti infatti sono quasi tutti positivi e nessuno vorrà farsi scappare un cimelio del genere.

Continua quindi l’opera dei Friedkin che dal momento in cui sono atterrati nella Capitale, sotto il profilo del rapporto con la piazza, non ne hanno sbagliata una. Anche il fatto, quest’ultimo, di riproporre quello stemma storico è un ulteriore segnale che la proprietà americana ha voluto lanciare ai tifosi. La storia non si dimentica, mai.