Roma-Helsinki, le probabili formazioni e dove vederla in Tv e Streaming

Seconda giornata di Europa League per la Roma che affronta l’Helsinki questa sera all’Olimpico: le probabili formazioni e dove vederla

C’è solo un risultato possibile per la Roma questa sera in Europa League, la vittoria. I giallorossi dopo la sconfitta in Bulgaria contro il Ludogorets si ritrovano subito costretti a non fare più passi falsi, specialmente questa sera contro l’HJK Helsinki, dove davanti a un Olimpico pieno dovrà conquistare i primi tre punti per stare al passo del Betis.

Proprio per la partita di oggi Mourinho riceve due ottime notizie, ovvero i recuperi di Nicolò Zaniolo e Rick Karsdorp che hanno recuperato dagli infortuni rimediati. Mourinho ieri in conferenza ha svelato parte di quella che potrebbe essere la formazione titolare, in cui ci sarà qualche cambio.

Roma-Helsinki, Mourinho si affida di nuovo a Zaniolo: la probabile formazione

Roma-Helsinki andrà in scena questa sera all’Olimpico con i giallorossi che dovranno tornare a vincere in Europa per rimanere in corsa dopo la sconfitta in Bulgaria. Mourinho ieri in conferenza stampa ha rivelato alcuni dei possibili titolari di questa sera. In porta infatti, come annunciato dal tecnico, giocherà il titolare Rui Patricio. In difesa uno dei tre centrali riposerà e probabilmente sarà Smalling, con Vina a fare il centrale al suo posto a fianco a Mancini e Ibanez. A sinistra straordinari per Spinazzola, mentre a destra ballottaggio tra Karsdorp e Celik, con l’olandese che potrebbe partire avanti. Pellegrini torna a centrocampo al fianco di Matic, mentre Zaniolo farà coppia con Dybala alle spalle probabilmente di Abraham, in ballottaggio con Belotti.

La partita sarà visibile come sempre sia su Dazn che su Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile sulle app di Sky Go o Now Tv. Dunque appuntamento alle 21 per un match già decisivo per la Roma in Europa League.