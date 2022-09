Roma, non è sfuggita la scelta di Mourinho a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo della gara con l’Helsinki.

Non è stato un primo tempo felicissimo per i giallorossi, questa sera di fatto costretti a vincere per provare ad archiviare il passo falso con il Ludogorets e ripristinare una situazione in classifica non proprio delle migliori. Diverse le occasioni capitate ai giallorossi, soprattutto sui piedi di Belotti e Zaniolo, entrambi però non precisissimi nel concretizzare.

Consapevoli delle insidie che ogni gara sottintende, ancor di più in campo europeo, la Roma non può questa sera avere alibi e si trova di fatto obbligata a centrare il bottino pieno per poter cominciare a raccogliere punti in un girone di certo non difficilissimo ma la cui insidia Betis e le eventuali mine vaganti rendono l’impegno di stasera una gara da affrontare con il must della vittoria.

Roma-Helsinki, Mourinho spiazza tutti durante il recupero

In attesa della seconda frazione di gara, intanto, non è sfuggita la scelta di Mourinho, circa il quale c’è adesso curiosità circa le possibili contromosse che potrà adattare in vista dei secondi 45 minuti. Il mister ha infatti abbandonato anzitempo la panchina, andando negli spogliatoi a circa due minuti dal fischio finale.