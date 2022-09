Roma-Helsinki, dove vederla in diretta tv o in streaming – VIDEO

La partita della seconda giornata della fase a gironi di Europa League è subito decisiva per la Roma di José Mourinho, che dopo lo scivolone all’esordio in Bulgaria contro il Ludogorets Razgrad deve assolutamente battere i finlandesi dell’Hjk Helsinki. Nonostante l’avversario di basso livello lo stadio Olimpico è nuovamente sold out, ma chi non sarà allo stadio ha più opzioni a disposizione per vedere la partita in diretta tv o in streaming.

