Stadio della Roma, incontro col Sindaco e data di presentazione

La Roma ha sempre come obiettivo quello di costruire il proprio stadio e oggi ci sarà l’incontro col Sindaco per la data di presentazione

La nuova proprietà giallorossa guidata da Dan e Ryan Friedkin ha raggiunto un altro obiettivo in questi giorni, ovvero l’uscita ufficiale della società giallorossa dalla Borsa. Ovviamente questo è solo un punto di partenza in un grande progetto che al centro ha la costruzione dello stadio di proprietà, cosa tentata anche dalle precedenti gestioni ma mai realizzata.

I Friedkin come zona hanno scelto quella di Pietralata, dove sono spuntate ulteriori problematiche legate ai vecchi proprietari terrieri. Un ostacolo che gli addetti ai lavoro hanno preso in considerazione e sono pronti a superare. Oggi però potrebbe essere una giornata importante per lo sviluppo del progetto: incontro con il Sindaco per fissare la data.

Stadio della Roma, Gualtieri all’Olimpico per Roma-Helsinki: incontro per fissare la data di presentazione

Questa sera allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Helsinki di Europa League ci sarà anche un ospite speciale. Infatti come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ presente alla partita ci sarà anche Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma. La presenza del Sindaco sarà certamente un’occasione per i vertici giallorossi di approfondire il progetto stadio.

L’occasione sarà quella giusta anche per fissare la presentazione al Campidoglio del progetto dello stadio della Roma, nonostante gli ultimi ostacoli spuntati con i vecchi proprietari terrieri a Pietralata, che sembrano però essere risolvibili senza ricorrere a cause. Un progetto che secondo il quotidiano sarà senza troppi costi e verrà realizzato in tempi brevi. Dunque oggi potrebbe arrivare un nuovo passo in avanti per la nuova casa giallorossa.