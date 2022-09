Calciomercato Roma, offerta lampo gratis: esulta anche Pinto

Calciomercato Roma, l’offerta legata al parametro zero potrebbe aprire scenari interessanti per i giallorossi. Ecco cosa sta succedendo.

Uno dei settori del campo che verrà puntellato nel corso delle prossime sessioni di calciomercato, oltre alla difesa, sarà inevitabilmente il centrocampo, che già la scorsa estate era stato l’epicentro delle manovre di mercato di Tiago Pinto.

L’infortunio di Gini Wijnaldum ha chiaramente rimescolato le carte in tavola, obbligando il GM giallorosso a metterci una pezza, con lo stesso Mou che in questo primo scorcio di stagione – per sua stessa ammissione – è stato per certi aspetti costretto a schierare in maniera quasi scientifica due calciatori dalle caratteristiche molto simili come Matic e Cristante. Prima di virare con decisione sull’ex Psg, Pinto aveva chiaramente vagliato anche altri tipi di profili. Oltre a Frattesi, per il quale il dirigente dei capitolini ha comunque avuto modo di spendere parole al piede, c’era anche un altro calciatore che per diverse settimane è finito prepotentemente nei dossier della Roma: si tratta di Douglas Luiz, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, Arsenal su Xeka: mollato Douglas Luiz?

Per la situazione legata agli extracomunitari, i giallorossi – così come la Juve, altro club interessato – non possono affondare il colpo per il centrocampista brasiliano, che fa gola a diversi club in Premier League. Tra questi, quello più vicino a mettere le mani sul mediano carioca è stato sicuramente l’Arsenal, con i londinesi che però si videro rispedire al mittente le proposte last minute messe sul piatto per provare ad anticiparne l’approdo all’ombra dell’Emirates Stadium. A distanza di qualche settimana, però, lo scenario è drasticamente cambiato. Come riferito da 90 min.com, infatti, i Gunners sarebbero ora intenti a considerare con estremo interesse la candidatura di Xeka. Il centrocampista lusitano classe ’97, per il quale in passato anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi, piace e non poco ai londinesi, che potrebbero affondare il colpo. Situazione che a quel punto creerebbe un interessante effetto domino, con l’Arsenal che a quel punto – eventualmente – potrebbe anche decidere in teoria di tirare i remi in barca sul fronte Douglas Luiz.