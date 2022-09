Roma-Helsinki, ironia social e autogol HJK: “Mourinho parcheggia il bus”

Roma-Helsinki, ironia social del club finlandese che si rivela un clamoroso autogol. Quelloche è successo prima della partita

Come sempre più spesso accade i social diventano terra di conquista non solo per chi crede di dover o voler fare l’influencer nella vita, ma anche per quei club che cercano in tutti i modi e giustamente anche, visto che l’aumento delle visualizzazioni in questo caso fa salire anche il valore del brand, di essere simpatici. Ieri, per l’esempio, l’Helsinki lo ha fatto prima di scendere in campo contro la Roma all’Olimpico. Ma l’admin ha fatto un clamoroso autogol.

Poco più di un’ora prima dell’inizio del match infatti, il profilo Twitter dell’Helsinki ha postato una foto dell’autobus della Roma scrivendo: “Il Bus di Mourinho è parcheggiato”, rispolverando quelle che sono state le critiche rivolte al tecnico portoghese durante la sua carriera per alcune decisioni tattiche ultra difensiviste che, però, hanno sempre portato ai risultati. Sì, perché poi alla fine è questo quello che conta, riuscire a vincere e lo Special One ha sempre dimostrato di essere in grado di farlo.

Roma-Helsinki, i tifosi scatenati

Ovviamente, alla fine della partita, i tifosi della Roma si sono scatenati andando a commentare quel posto della società finlandese. Inutile dire che quello che va per la maggiore è il disegno di tre pere, che vanno a ricordare alla società ospite il risultato finale. Voleva fare il simpatico l’admin finlandese, ma non c’è riuscito.