Roma, ‘assist’ decisivo e regalo ufficiale dei Friedkin ai tifosi

Roma, assist ufficiale e annuncio del club come premio dopo la grande risposta arrivata nelle scorse settimane, fautrice di una svolta storica in casa giallorossa.

Se durante il trimestre estivo gran parte dell’attenzione è stata giustamente orientata alle questioni di mercato, è altrettanto giusto osservare come in queste settimane il prato verde sia finalmente tornato a esprimere sentenze e giudizi, ribaltando o confermando le sensazioni diffusesi in seguito al calciomercato. Questo in casa Roma ma non solo, alla luce delle diverse sorprese, sia positive che negative, che hanno toccato le plurime realtà del nostro campionato.

Volendo restare unicamente sulle questioni capitoline, fin qui possiamo dire che Pellegrini e colleghi hanno approcciato molto bene al primissimo spezzone stagionale, macchiato da due sconfitte pesanti quanto inattese cadute però in un momento felice per la squadra tutta e prontamente archiviate con la doppia vittoria contro Empoli ed Helsinki. Fondamentale adesso seguire su questa strada, inanellando una continuità che gli uomini di Mourinho dovranno rispettare anche dopo l’imminente sosta.

Roma, assist dei tifosi e regalo ufficiale dei Friedkin: il comunicato

Uno dei tanti fili rossi che abbiano contraddistinto il mondo Roma in questi mesi è stato però il processo di delisting programmato dai Friedkin in piena estate e concretizzatosi definitivamente in questi giorni, portando ad una svolta storica per il club dei Friedkin e le cui conseguenze saranno tangibili, soprattutto in ambito finanziario, sin da subito. Proprio su tale fronte, in particolar modo, la Roma ha annunciato in modo ufficiale un “assist” per tutti coloro che abbiano contribuito a tale processo. Questo quanto si legge nell’annuncio, consultabile integralmente al link accluso a fine articolo.

“Coloro che durante il periodo di OPA hanno portato in adesione all’offerta le loro azioni potranno accedere a un programma di vantaggi e premi riservati in quanto membri dell’ASSIST Club AS Roma. Le registrazioni all’ASSIST Club inizieranno a partire dalla prossima settimana. Dopo l’assist decisivo e il goal vittoria, è arrivato il momento di festeggiare per tutti i membri dell’ASSIST Club. Non solo ricevendo gadget esclusivi, ma anche potendo vivere esperienze ed eventi unici, che diventeranno ricordi indelebili per chi ha la AS Roma nel cuore: dal welcome pack con il gagliardetto giallorosso autografato dalla rosa di questa stagione, fino alla possibilità di seguire un allenamento a Trigoria“.

IL COMUNICATO INTEGRALE —> https://bit.ly/3LjOCeu