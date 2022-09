Calciomercato Roma, pressing Bruno Lage: difensore nel mirino

In Premier League arriva la conferma del tecnico, che vorrebbe rinforzi in difesa: l’obiettivo fa saltare un’opzione a Tiago Pinto

Un inizio di stagione ricco di impegni per la Roma, che oltre a giocare in campionato il giovedì scende anche in campo in Europa League. Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Helsinki, la squadra di Mourinho tornerà a giocare domani nel big match contro l’Atalanta. Nel frattempo il calciomercato non si ferma, visto che a disposizione ci sono diversi giocatori a parametro zero e la Roma avrebbe bisogno di un difensore.

I giallorossi però non interverranno al momento sul mercato, ma continuano ad analizzare possibili soluzioni per gennaio. Tiago Pinto però potrebbe essere costretto a depennarne una, visto l’interesse svelato anche dal tecnico del Wolverhampton, Bruno Lage.

Calciomercato Roma, Lage allo scoperto su Denayer: “Vediamo cosa succede”

La Roma, soprattutto giocando con la difesa a tre, avrebbe bisogno di un altro difensore centrale. In estate non è arrivato e nemmeno adesso a parametro zero arriverà. Diversi giocatori sono stati accostati al club giallorosso dopo la chiusura del calciomercato, tra cui anche Jason Denayer, difensore ex Lione attualmente senza squadra.

Il belga però potrebbe essere una soluzione immediata a parametro zero per il Wolverhampton. Oggi dopo la sconfitta per 0-3 contro il Manchester City il tecnico Bruno Lage sul possibile arrivo di Denayer ha affermato: “Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Se abbiamo la possibilità di prendere un giocatore esperto sarebbe meglio. Potrebbe essere chiunque, io già parlato di lui, ho una grande opinione di lui”. Dunque qualora il club inglese dovesse decidere di acquistare Denayer a zero Tiago Pinto avrebbe una soluzione in meno per gennaio.