Calciomercato Roma, rinvio inevitabile: Mourinho sarà accontentato

Alla fine della sessione estiva di calciomercato, Tiago Pinto lo aveva annunciato: difficilmente la richiesta di un quinto difensore centrale fatta da José Mourinho sarebbe stata accolta. Prigioniero degli esuberi Bianda e Coric che non hanno accettato di partire, il general manager giallorosso si è ritrovato con le mani legate. Mourinho però al momento non pare intenzionato a tornare sui suoi passi e vuole insistere con la difesa a tre, motivo per cui il rinforzo per il reparto arretrato è soltanto rimandato.

