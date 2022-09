Calciomercato Roma, concorrenza da urlo: spunta anche il Chelsea

Calciomercato Roma, anche i Blues avrebbero cominciato a monitorare con una certa attenzione l’evolvere della situazione. Ecco lo scenario.

Questo primo scorcio di stagione, oltre a mettere in vetrina un Dybala in versione scintillante ed uno Zaniolo sempre più calato nella realtà giallorossa, ha messo in luce anche un Matic che il più delle volte ben si è comportato in cabina di regia. Il serbo, schierato in quasi tutte le circostanze in coabitazione con Bryan Cristante, ha offerto spunti importanti, rendendosi protagonista di prestazioni molto solide, come quella fornita contro l’Helsinki.

Tuttavia, come ammesso dallo stesso José Mourinho in svariate circostanze, l’infortunio di Wijnaldum sicuramente priva almeno fino a gennaio di un jolly importante nello scacchiere giallorosso. Matic e Cristante hanno infatti delle caratteristiche strutturali, tecniche e fisiche, che renderebbero uno il perfetto sostituto dell’altra: ed effettivamente, contro il Ludogorets e l’Udinese, ma anche in occasione del primo tempo con la Juve, la diga in mezzo al campo ha fatto fatica a contenere le folate avversarie, andando in grande difficoltà soprattutto sul piano del ritmo.

L’acquisto di Camara è servito a tamponare la situazione, ma chiaramente tutti si aspettano il rientro di Wijnaldum, il vero fiore all’occhiello – assieme a Dybala – della scorsa sessione di calciomercato. Pinto, però, non si farà certo distrarre dalla situazione, e nel caso in cui si palesassero delle condizioni invitanti per puntellare il centrocampo, potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo.

Calciomercato Roma, c’è al fila per Douglas Luiz: lo scenario

Uno dei nomi accostati maggiormente alla Roma negli scorsi mesi è stato quello di Douglas Luiz. Il brasiliano, in scadenza di contratto con l’Aston Villa nel 2023, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Accostato a diversi club italiani – oltre ai giallorossi anche il Milan e la Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, pur senza affondare il colpo – il centrocampista di Gerrard fa gola soprattutto in Premier League. Oltre all’Arsenal, che la scorsa estate fu molto vicina ad ingaggiarlo a poche ore dalla chiusura della sessione di contrattazioni, anche il Liverpool avrebbe cominciato da tempo a mettere gli occhi sul brasiliano. Secondo quanto riportato da fichajes.net, però, nella lista delle pretendenti va inserito anche il Chelsea, che vuole puntellare la propria mediana con un innesto di qualità.

Va ricordato che sia la Roma che la Juve, alla luce della situazione legata agli extracomunitari, non possono affondare il colpo a gennaio, a differenza del Milan, che ha invece ancora uno slot libero.