Calciomercato Roma, destinazione decisa: “Hanno già trovato l’accordo”

Calciomercato Roma, “accordo già trovato”: la destinazione per la prossima stagione sarebbe già stata decisa. Vola in Spagna

La questione difensore centrale tiene banco ancora dentro la Roma. Intanto la cosa certa è una: Pinto non cercherà nessuno tra gli svincolati – promessa mantenuta e ieri durante la presentazione di Camara è arrivata un ulteriore conferma – e se ne riparlerà sicuramente a gennaio, quando un innesto nel pacchetto arretrato probabilmente verrà fatto, soprattutto se capitasse l’occasione giusta.

Ma l’obiettivo principale ovviamente si sposta verso la prossima stagione e nel mercato estivo: ci sono diversi elementi che sono stati accostati alla Roma e che potrebbero far parte del progetto giallorosso. Si è parlato di uno in particolare, Caglar Soyuncu, attualmente al Leicester ma che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E, non solo per questo, ma anche per le caratteristiche tecniche e fisiche, interessa alla società giallorossa.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: andrà all’Atletico

Certo, secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Turchia e che sono state riprese da El Mundo Deportivo, il difensore avrebbe già deciso la sua prossima destinazione. Sarebbe destinato all’Atletico Madrid di Simeone il centrale, visto che anche il Cholo è alla ricerca di un elemento da inserire dietro per andare a limitare i problemi che evidentemente ci sono. Nessun ritorno in Patria quindi per Soyuncu ma una permanenza quasi certa in Europa con una destinazione che sarebbe già stata decisa. Si parla di un accordo trovato già e di un passaggio ormai certo in Liga a parametro zero.

Se così fosse allora Pinto sarebbe costretto a farsi venire un’altra idea per l’anno prossimo. O magari cercare quel colpo dietro a gennaio che potrebbe essere quello ideale pure la prossima annata. Insomma, in poche parole, il calciomercato non si ferma davvero mai