Calciomercato Roma, l’accordo a zero complica i piani di Pinto

Il calciomercato non dorme mai e per la Roma i piani potrebbero complicarsi improvvisamente: accordo che cambia tutto

Ieri la Roma ha presentato alla stampa il nuovo acquisto, l’ultimo arrivato nella sessione estiva, ovvero Mady Camara. Ultima presentazione che chiude le entrate per il club giallorosso, che dunque non andrà a pescare giocatori a parametro zero prima di gennaio.

Però il calciomercato non si ferma mai e la Roma continua a guardarsi intorno per i possibili rinforzi futuri. I giallorossi da tempo hanno messo nel mirino un centrocampista della Premier League, ma tutto potrebbe complicarsi improvvisamente. L’accordo a zero complica i piani di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz si complica ancora: l’accordo di Xeka cambia tutto

Il calciomercato anche per la Roma si riaprirà ufficialmente a gennaio, ma il club giallorosso continua a essere attento alle eventuali occasioni da cogliere. Da tempo Tiago Pinto ha nella lista degli obiettivi il centrocampista dell’Aston Villa, Douglas Luiz, nel mirino anche di altri club. A complicare i piani della Roma però potrebbe essere un’altra trattativa in Francia.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Le Parisien’ Benjamin Quarez, il centrocampista ex Lille, Xeka, avrebbe un principio di accordo con il Rennes, dove dovrebbe trasferirsi a inizio settimana. Sulle tracce di Xeka c’era anche l’Arsenal, principale concorrente della Roma per Douglas Luiz. Così i ‘Gunners’, con il trasferimento del portoghese in Francia, potrebbero tornare sul centrocampista dell’Aston Villa e mettere in salita l’obiettivo per Tiago Pinto.